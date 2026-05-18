تجهيز 13 مجزرا لاستقبال أضاحي العيد بأسوان

حمادة بعزق
نشر في: الإثنين 18 مايو 2026 - 4:12 م | آخر تحديث: الإثنين 18 مايو 2026 - 4:12 م

أكد جمعة مكي، مدير عام الطب البيطري بأسوان، اليوم الاثنين، أنه تم تجهيز المجازر الحكومية وتكثيف أعمال التفتيش والرقابة على اللحوم والأسواق حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح مكي أنه تم التأكد من جاهزية 13 مجزرا حكوميا، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي لمجزري دراو وكلح الجبل بإدفو، مع تكثيف الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة صلاحية اللحوم المعروضة، ومنع تداول أي منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأشار مكي إلى أنه تم رفع جاهزية المجازر الحكومية وتشغيلها على مدار الساعة خلال أيام العيد.

