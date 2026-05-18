قال الدكتور هشام فاروق، مستشار وزارة الاتصالات للتطوير التكنولوجي، إن مبادرة الرواد الرقميون هي أحدث المبادرات التي تُنفذها الوزراة بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية وصندوق تحيا مصر.

ولفت خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، إلى أن مبادرة الرواد الرقميون تُعتبر استكمالًا للنجاح الذي حققته مبادرة أجيال مصر الرقمية (البراعم للمرحلة الابتدائية- الأشبال للإعدادي والثانوي).

وأوضح تخرج 165 ألف مواطن، خلال 2025 من مبادرة أجيال مصر الرقمية، ليرتفع إجمالي خريجي المبادرة لـ277 ألفًا، بخلاف باقي الجهات، موضحًا أنها تضم جميع الفئات العمرية بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الـ60 عامًا.

وأشار إلى مصطلح «العائلة الرقمية»، حيث يدرس جميع أفرادها بمختلف مبادرات الاتصالات، مؤكدًا وجود أكثر من 500 عائلة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن المناهج التعليمية المستخدمة بهذه المبادرات، تُنتج بالتعاون مع الأكادبميين والشركات التكنولوجيا العالمية، قائلًا: «عندنا لجان أكاديمية متخصصة في كل مبادرة وعندنا شركات التكنولوجيا العالمية بتمدنا بأحدث التكنولوجيات من ناحية المنصات أو المحتوى».

ووصف مبادرة الرواد الرقميون، بأنها «مستحدثة لبناء شخصية متكاملة للخريج المصري»، قائلًا إنها تتضم الفئات العمرية بين الـ18 والـ32 عامًا، باعتبارها الفئة الأكثر تقبلًا للاستثمار بهذه المبادرات.

ونوّه إلى وجود 5 مسارات رئيسية بمبادرة الرواد الرقميون تضم 25 مسارا تدريبيا، ومنها تطوير البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الأمن السيبراني والبنية التحتية، والفنون الرقمية.

وذكر أن هناك مسارات مخصصة للهندسة، والحاسبات، والحقوق، التجارة، وغيرها، بهدف تحقيق أقصى استفادة في مجالات التخصص.