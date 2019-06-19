الرئيس البرازيلي: ينبغي علينا أن ننظر في ضرورة فرض أحكام السجن مدى الحياة

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي على بلاده أن تنظر في فرض أحكام السجن مدى الحياة.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن هذا الاقتراح من الرئيس البرازيلي جاء في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، مشيرًا في ذلك إلى حادثة وقعت مؤخرًا في البلاد حينما قتلت أم وصديق لها ابنها ذبحًا.

ووصف بولسونارو الحادثة بأنه جريمة "مروعة" ، مضيفًا أنها "واحدة من بين كثير من الجرائم التي تحدث في البرازيل والتي تجعلنا نتذكر أن دستورنا للأسف لا يسمح بالسجن مدى الحياة".

جدير بالذكر أن أقصى مدة سجن يمكن أن يقضيها شخص في البرازيل تبلغ 30 عامًا.