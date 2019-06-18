إحالة «المقصرين» بالقسم الهندسي بوحدة الرحمانية بالشرقية للتحقيق

أحال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العاملين بالقسم الهندسي بالوحدة المحلية بـ"الرحمانية" التابعة لمركز ومدينة أبو كبير للتحقيق بديوان عام المحافظة، للإهمال والتقصير في العمل، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المنازل المقامة بدون تراخيص خارج الحيز العمراني، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة بنطاق الوحدة.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة أبو كبير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المباني المقامة بدون ترخيص، والتي لم يُتخذ بشأنها أي إجراء قانوني، والتنسيق مع قوات الشرطة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المُقامة بالمخالفة، مؤكداً أنه لن يسمح بتواجد مسئول مقصر في عمله.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر توجيهات لمدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بفحص أعمال القسم الهندسي بالوحدة المحلية بـ"الرحمانية" ومراجعة الإجراءات المتخذة للمباني المقامة بالمخالفة من قِبل المختصين بالوحدة ، وإعداد تقرير لاتخاذ مايلزم قانوناً حيال المقصرين في أداء عملهم.

ومن جهته، أوضح عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ تم الانتقال لمقر الوحدة المحلية بـ"الرحمانية" وفحص ومعاينة بعض المنازل بعزبة "راغب" ومراجعة الإجراءات المتخذة حيالها مع المختصين، مشيرا إلى أنه بالفحص المستندي وبالمعاينة على الطبيعة لـ 32 منزلا عشوائيا بالعزبة، تبين وجود منازل مقامة بدون ترخيص خارج الحيز العمراني، ولم يقدم المختصين بالوحدة ما يفيد باتخاذ أي إجراء قانوني حيالها، وصدور قرارات إزالة كلية أو جزئية لمبان، ولم يتم تنفيذ أي قرار من تلك القرارات.

وبالعرض على المحافظ أمر بإحالة المسئولين عن القسم الهندسي بالوحدة المحلية بـ"الرحمانية" للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصر منهم، والتنبيه على رئيس مركز أبو كبير باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع قوات الأمن لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المقامة بالمخالفة.