غينيا بيساو بين الواقع والسعي لمفاجأة في مشاركته الثانية بكأس أفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رغم مشاركته في النسخة الماضية من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، لم يكن أكثر المتفائلين لمنتخب غينيا بيساو يتوقع تصدر الفريق لمجموعته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر عبر مجموعة تضم معه منتخبا أكبر تاريخا وأكثر خبرة مثل المنتخب الزامبي.

ولكن الفريق فاجأ الجميع بتأهله كمتصدر للمجموعة متفوقا على نظيره الناميبي الذي رافقه إلى النهائيات فيما احتل منتخبا موزمبيق وزامبيا المركزين الثالث والرابع على التوالي.

وبهذا، كرر منتخب غينيا بيساو مفاجآته في التصفيات حيث سبق له التأهل للنسخة الماضية بمفاجأة من العيار الثقيل عندما تأهل على حساب المنتخبين الكونغولي والزامبي ليحجز مكانه بين أبرز منتخبات القارة الأفريقية للمرة الأولى في التاريخ.

وتسبب منتخب غينيا بيساو بشكل أو بآخر في غياب المنتخب الزامبي عن النسختين الماضية والحالية من البطولة الأفريقية رغم فوز الفريق الزامبي باللقب في نسخة 2012 بغينيا الاستوائية والجابون.

ويدرك منتخب غينيا بيساو جيدا أن النهائيات تختلف كثيرا عن مسيرته في التصفيات وأن العبور للدور الثاني في البطولة سيكون مفاجأة أكبر من تلك التي شهدتها مسيرته في التصفيات.

وكان الفريق حصد نقطة واحدة فقط في مجموعته ببطولة 2017 من خلال المفاجأة التي فجرها في المباراة الافتتاحية للبطولة بالتعادل مع المنتخب الجابوني صاحب الأرض.

وقد تكون هذه النقطة التي حصدها في البطولة الماضية وتأهله للمرة الثانية على حساب المنتخب الزامبي العريق بمثابة دفعة معنوية هائلة لمنتخب غينيا بيساو قبل المشاركة في النهائيات للمرة الثانية على التوالي.

ولهذا، سيكون أمل الفريق هو تقديم عروض جيدة في مبارياته الثلاث بالمجموعة السادسة في البطولة مع السعي لتفجير مفاجأة جديدة بتحقيق الفوز الأول في النهائيات كما سيكون الهدف الأول هو إثبات وجوده بين الكبار واكتساب الخبرة.

وأوقعت قرعة البطولة منتخب غينيا بيساو في مجموعة صعبة بالنهائيات حيث يواجه في المجموعة السادسة منتخبات الكاميرون حامل اللقب والفائز باللقب القاري خمس مرات سابقة وغانا الفائز باللقب أربع مرات سابقة وبنين.

وكان منتخب غينيا بيساو اصطدم أيضا بمنتخب الكاميرون خلال مجموعته في البطولة الماضية عام 2017 .

وعلى عكس معظم المنتخبات الأفريقية الكبيرة ومنها المنتخبات المشاركة في البطولة الحالية، لا يتمتع منتخب غينيا بيساو بوجود نجوم كبار ضمن صفوفه كما يخوض البطولة بقيادة المدرب الوطني باسيرو كاندي الذي تولى قيادة الفريق في مارس 2016 وأنقذ الفريق في التصفيات المؤهلة للبطولة الماضية بعد البداية المتأزمة.

ويقود كاندي الفريق في النهائيات للنسخة الثانية على التوالي لكنه يحلم هذه المرة بتحقيق فوز تاريخي للفريق في أي من مبارياته بالمجموعة.

ويعتمد الفريق على مجموعة من اللاعبين المحترفين في أندية صغيرة بأوروبا ومعظمهم في الأندية البرتغالية حيث تطغى المدرسة البرتغالية على الفريق ولكنها ستواجه اختبارا صعبا في كأس أفريقيا بمصر.

ويبرز من بين لاعبي الفريق كل من حارس المرمى جوناس مينديز والمدافعين مامادو كانديوجواري سواريز وجميعهم من المحترفين في البرتغال ولاعبي الوسط زيزينيو وسوري ماني والمهاجمين بيكيتي دياسي (الشعلة السعودي) وتوني سيلفا (الاتحاد السكندري المصري) وفريدريك ميندي (فيتوريا سيتوبال البرتغالي.

ويستهل منتخب غينيا بيساو مسيرته في البطولة بأصعب اختبار ممكن حيث يلتقي نظيره الكاميروني حامل اللقب فيما يلتقي في المباراتين التاليتين منتخبي بنين وغانا على الترتيب.