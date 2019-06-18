الحكومة الرومانية تفلت من تصويت بحجب الثقة

أفلتت الحكومة الرومانية بقيادة فيكتوريا دانسيلا اليوم الثلاثاء من تصويت بحجب الثقة جرى في البرلمان بناء على طلب من المعارضة.

وصوت 200 نائب في غرفتي البرلمان (النواب والشيوخ) فقط لصالح الطلب المقدم من الحزب القومي الليبرالي (بي إن إل) فيما رفضه سبعة نواب وامتنع ثلاثة عن التصويت.

وتجدر الإشارة إلى أن تمرير الطلب بحجب الثقة عن الحكومة كانت يتطلب موافقة 233 عضوا.

وبذلك، لم يتحقق أمل المعارضة في الحصول على تأييد من المنشقين عن معسكر الحكومة، وكان حزب (بي إن إل) عزا الطلب بسحب الثقة من الحكومة إلى أسباب من بينها سياسة الحكومة حيال القضاء والتي قوبلت بانتقادات من الاتحاد الأوروبي.

وجاء ذلك على خلفية نزاع حول تطبيق الحكومة لتعديل من شأنه إحداث تخفيف في القانون الجنائي المختص بجرائم الفساد في رومانيا، وكان القوة المحركة في هذا التعديل هو ليفيو دراجنيا زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم والذي أدين قبل أسابيع قليلة بالمساعدة في سوء استغلال السلطة وحُكِم عليه بالسجن لثلاث سنوات ونصف السنة ويقبع الآن في السجن.

ومن المنتظر أن يعقد الحزب الاشتراكي مؤتمرا في التاسع والعشرين من الشهر الجاري لاختيار خليفة لدراجنيا، وتدخل مجموعات متنافسة داخل الحزب في سباق على هذا المنصب بينها مؤيدون لدانسيلا رئيسة الحكومة التي تعزز موقفها الآن بعد الإفلات من التصويت بحجب الثقة.