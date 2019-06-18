ليفربول يخطط لضم صخرة دفاع نابولي

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ليفربول الإنجليزي يرغب في التعاقد مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب فريق نابولي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة «إل ماتينو» الإيطالية أن نادي ليفربول مهتم بالتعاقد مع الصخرة السنغالية كاليدو كوليبالي في الميركاتو المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الليفر لم يطلب حتى الآن من نابولي ضم كوليبالي ولكنه يخطط لتقديم عرض رسمي خلال الفترة المقبلة من أجل المدافع السنغالي.

وذكرت الصحيفة أن إدارة نابولي ترغب في الحصول على 120 مليون يورو من أجل الاستغناء عن كالوليبالي.

وكانت العديد من الأندية الأوروبية رغبت في التعاقد مع المدافع السنغالي خلال الفترة الماضية على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويشارك كوليبالي مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

جدير بالذكر أن مدافع أسود التيرانجا قد شارك خلال هذا الموسم مع نابولي في 48 بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل هدفين.