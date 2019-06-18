«أيرتل أفريكا» للاتصالات تعتزم طرح جزء من أسهمها للبيع

يعتزم فرع شركة الاتصالات الهندية العملاقة "بهاراتي أيرتل" في إفريقيا طرح جزء من أسهمه للتداول في بورصة لندن للأوراق المالية لجمع ما يصل إلى 750 مليون دولار.



وذكرت شركة "أيرتل أفريكا ليمتد" في بيان رسمي اليوم إنها تعتزم بيع 744 مليون سهم جديد بما في ذلك الحصة التي تم تخصيصها بالفعل بسعر يتراوح بين 80 و100 بنس لكل سهم، لتصل القيمة الإجمالية للشركة إلى 6ر3 مليار جنيه إسترليني (5ر4 مليار دولار).



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المتوقع بدء تداول السهم في البورصة بحلول 28 يونيو الحالي.



وأضافت بلومبرج أن "بهارتي أيرتل" التي يسيطر عليها الملياردير الهندي "سنيل ميتال" تستهدف خفض ديونها، مع تعزيز قدرتها على الدفاع عن حصتها من السوق الهندية، في إطار حرب الأسعار التي تشنها شركة "ريليانس جيو إنفوكوم ليمتد" المنافسة والمملوكة للملياردير "موكيش أمباني".



وتراهن "بهارتي أيرتل" على بيع بعض أصولها وطرح أوراق مالية للبيع، وطرح عام أولي لحصة من أسهم "أيرتل أفريكا" لتعزيز وضعها المالي. وتعتبر "أيرتل أفريكا" ثاني أكبر شركة اتصالات هاتفية في قارة إفريقيا وتضم حوالي 100 مليون مشترك في القارة.



كانت "أيرتل أفريكا" قد جمعت في العام الماضي 25ر1 مليار دولار من مجموعة مستثمرين منهم شركة "تيماسيك هولدنجز" السنغافورية و"سوفت بنك جروب" اليابانية.



وتقول "أيرتل أفريكا" أنها تدرس أيضا طرح أسهمها للتداول في بورصة نيجيريا للأوراق المالية.