أحد المواطنين العائدين من ليبيا: اتأكدت اننا هنرجع لما القيادات كلمونا

توجه كساب سباعي عبدالوهاب، أحد العائدين من ليبيا (40 سنة)، بالشكر لجميع القيادات المصرية، معقبًا: «ما كناش متوقعين إننا نرجع لكن كنا واثقين في القيادة السياسية»، وفقًا لتعبيره.

وقال خلال تصريحات لفضائية «الأولى»، صباح الخميس، إنه اطمأن لعودتهم عندما انتشر الفيديو الخاص بهم على شاشات التليفزيون، ناصحًا جميع المصريين بعدم السفر للخارج؛ لما رآه في الغربة.

وأضاف أنه لم يتوقع أن يظل على قيد الحياة ويعود إلى مصر مرة أخرى، مستطردًا: «اتأكدت أننا هنرجع لما المسئولين المصريين كلمونا"، بحسب ذكره.

ووصل إلى منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية، صباح اليوم الخميس، 23 مصريًا كانوا محتجزين من قبل إحدى المليشيات بمدينة ترهونة بدولة ليبيا الشقيقة، وذلك بعد أن نجحت الأجهزة المصرية المعنية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، في إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين آمنين.

وكان في استقبالهم أمام بوابة المنفذ الرئيسية، محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، والأجهزة المصرية المعنية.

يذكر أن الرئيس السيسي كان قد وجه كافة أجهزة الدولة المعنية، بتحرير 23 شخصًا من المواطنين المصريين العاملين بمدينة ترهونة الليبية، وذلك فور انتشار فيديو مسيء للعمالة المصرية وما تعرضوا له على أيدي تلك الميليشيات، وتم ذلك في أقل من 72 ساعة من انتشار هذا الفيديو على بعض القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.



