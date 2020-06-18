عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد خروج مشجعي نادي نابولي الإيطالي إلى شوارع مدينتهم، مساء أمس الأربعاء، للاحتفال بفوز فريقهم على يوفنتوس 4-2 بركلات الترجيح في نهائي كأس إيطاليا.

ويظهر فيديو من نابولي أن بعض المشجعين في الحشد كانوا يرتدون أقنعة الوجه، أما الأغلبية فيبدو أنهم تجاهلوا تدابير التباعد الاجتماعي المتعلقة بفيروس كورونا خلال الاحتفالات.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في إيطاليا إلى 238 ألفًا و159 إصابة، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 34 ألفًا و514 حالة وفاة.