العربية: الخارجية الفرنسية تدرس الرد على الانتهاكات التركية

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تدرس حاليًا الرد على الانتهاكات التركية، مشيرة إلى تشاورها مع أوروبا لمواجهة المخاطر على دولتها، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وأشارت «الخارجية الفرنسية»، في تصريحات لـ«العربية»، إلى أن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، سيزور ألمانيا وبريطانيا بشأن الوضع في ليبيا.

وكانت وزارة الجيوش الفرنسية قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن سفينة فرنسية تشارك في مهمة للحلف الأطلسي في البحر المتوسط تعرضت مؤخرا لعمل «عدواني للغاية» من قبل زوارق تركية، منددة بمسألة «بالغة الخطورة» مع شريك أطلسي.

وأوضحت الوزارة أن السفينة الفرنسية تعرضت لثلاث ومضات لإشعاعات رادار من أحد الزوارق التركية، معتبرة ذلك عملا عدوانيا للغاية لا يمكن أن يكون من فعل حليف تجاه سفينة تابعة للحلف الأطلسي، في وقت يعقد وزراء الدفاع في دول الحلف اجتماعا الأربعاء، عبر دائرة الفيديو المغلقة.