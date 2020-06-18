نجحت أجهزة الدولة المصرية في إعادة 23 مصريا تم احتجازهم وتعرضوا للتعذيب والإساءة فى ليبيا، وذلك بعدما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بانهاء أزمتهم، وأسفرت الاتصالات عن إطلاق سراحهم وتأمين وصولهم إلى البلاد.

ويصل المصريين العائدين من ليبيا إلى منفذ السلوم وفى انتظارهم ممثلو أجهزة الدولة وبعض المسئولين ومنهم محافظ مطروح.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد كلف أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، قد أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي انتشرت قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام في طرابلس.