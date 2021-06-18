قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن الدولة تجاوزت ذروة الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا، وبدأت مرحلة الانخفاض التدريجي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مانشيت» على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن هناك تناقصًا ملحوظًا في الحالات التي تحتاج دخول المستشفيات، بالإضافة إلى الحالات التي تحتاج دخول غرف الرعاية المركزة.



وأوضح تاج الدين، أن هناك عددًا ضخمًا من تحورات الفيروس، مطمئنًا المواطنين بأن مناعة الإنسان ذكية وقادرة على تفادي تحورات الفيروس، لكن الحاجة لا تزال قائمة للمحافظة على الإجراءات الاحترازية الوقائية والمحافظة على التباعد الاجتماعي من أجل الحد من انتشار الفيروس بشكله القديم أو السلالات الجديدة.



وأشار إلى أن أي موجة مرضية لانتشار أي فيروس تشهد ارتفاعًا تدريجيًّا وتصل إلى مرحلة ثبات في عدد الحالات لعدة أيام ثم تبدأ في الانخفاض، مؤكدًا أن الإجراءات الوقائية والاحترازية وحصول المواطنين على اللقاحات بشكل مستمر تسببا في خفض نسبة الإصابة بالفيروس.



ولفت إلى أن تخلي بعض الدول عن إلزامية ارتداء الكمامات أمر قد يكون إيجابيًّا، غير أنه حذر من أن انتشار سلالات جديدة من الفيروس وتحديدًا سلالة كورونا دلتا، لافتًا إلى تنويه منظمة الصحة العالمية بأن هذه السلالة ستكون هي السائدة على مستوى العالم.



وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت من أن التراخي في تدابير الصحة العامة بالإضافة إلى عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وما يشهده العالم من عدم إنصاف توزيع اللقاحات المنتجة أعطى الفرصة لفيروس كورونا للتغير والتحور.



وأفادت المنظمة، على لسان مديرها العام تادروس أدهانوم، بأن العديد من مناطق العالم تواجه تحديات كبيرة وبوجه خاص أمريكا اللاتينية وإفريقيا التي تشهد زيادة في إعداد حالات الإصابة بالفيروس وحالات الوفيات، وأن إفريقيا شهدت زيادة بنسبة 52% في عدد حالات الإصابة في الأسبوع الماضي فقط.





