زعيم كوريا الشمالية يقول إن بلاده يجب أن تكون مستعدة للحوار والمواجهة مع أمريكا

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إن بلاده يجب أن تكون مستعدة للحوار، والأهم من ذلك، المواجهة مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي دعا إلى بذل جهود للسيطرة على استقرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفقا لما ذكرته لوسائل إعلام حكومية اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه خلال اجتماع لحزب العمال، قدم كيم تحليلاً مفصلاً لتوجه سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه بلاده، موضحا الرد الاستراتيجي والتكتيكي المناسب واتجاه الأنشطة التي يجب الإبقاء عليها في العلاقات مع الولايات المتحدة في المستقبل.

وذكرت الوكالة الرسمية إن "الأمين العام شدد على ضرورة الاستعداد لكل من الحوار والمواجهة، لا سيما الاستعداد الكامل للمواجهة من أجل حماية كرامة دولتنا ومصالحها من أجل التنمية المستقلة وضمان البيئة السلمية وأمننا بشكل موثوق".

ودعا كيم أيضا إلى "التعامل والتأقلم بشكل حاسم وسريع مع الوضع سريع التغير .. وتركيز الجهود للسيطرة على استقرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية".

يذكر أن هذه أول كلمة يلقيها كيم تتعلق بالولايات المتحدة منذ تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.