صحة مطروح: توقيع الكشف الطبي على 885 مريضا من أهالي قرية السلام بمركز الحمام

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح،إنه تم توقيع الكشف الطبي علي٨٨٥ مريضا، وتحويل ١٥ حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات العامة، في قافلة طبية علاجية شاملة بقرية السلام التابعة لمركز الحمام، والتي أستمرت لمدة يومين.



وقال وكيل وزارة الصحة في مطروح، إن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم أسرة.



كما تم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، للمستشفيات التابعة للمديرية.



كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية ،لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.



ولفت إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.