جنوب فرنسا يتعرض لهطول أمطار غزيرة وفيضانات

أدى هطول أمطار غزيرة في جنوب فرنسا إلى فيضانات واسعة النطاق وإغلاق الطرق والمدارس، حيث أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس) تحذيرا من عواصف هو الثاني من حيث الخطورة لثلاث مقاطعات وكورسيكا.

وحذرت ميتيو فرانس عند إصدارها تحذير المستوى البرتقالي اللون من توقع هطول أمطار غزيرة على الجزيرة المطلة على البحر المتوسط مساء اليوم الاثنين وحتى يوم غد الثلاثاء.

وقالت إن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في منسوب المياه في الأنهار وفيضانات.

وأُجبر سكان منطقتين في ناربون على الساحل على قضاء ليلة الأحد في أماكن إيواء طارئة كإجراء احترازي.

وسمحت المحافظة لاحقًا للسكان بالعودة إلى منازلهم.

وأُغلقت أكثر من 40 طريقا، ولن تفتح المدارس في 109 مواقع أبوابها يوم غد الثلاثاء.

واستجابت خدمات الطوارئ لـ 72 مكالمة.

وأصيب شخص واحد بجروح خطيرة في حادث مرتبط بالطقس.

وأُغلقت طرق عديدة حول مدينة بيربينيان أمام حركة المرور، وتشكلت اختناقات مرورية طويلة.

ومع ذلك، خففت الأمطار الغزيرة من نقص المياه المستمر في المنطقة.

وألغت مقاطعة البرانس الشرقية ، وهي إقليم يقع في أقصى جنوب فرنسا، قيودًا على المياه كانت مفروضة منذ بعض الوقت.

وقالت السلطات في بيربينيان إن مستويات المياه في العديد من الأنهار عادت إلى وضعها الطبيعي وأن احتياطيات المياه الجوفية قد تم تجديدها.