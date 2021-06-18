السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف لـ3 أشخاص بتهمة الإتجار بالمخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لـ3 أشخاص لاتهامهم بإحراز مواد مخدرة بقصد الإتجار، بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارين أحمد ممدوح مرسي، وأحمد أبوالقاسم محمد، بأمانة سر عبدالرحمن حلمي، وناصر محمد.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الحالى، عندما وجهت النيابة للمدعو "ع. ج"، و"و. ع"، و"ع. ع" بمركز أخميم، تهمة إحراز مواد مخدرة بقصد الإتجار، ويتخذون دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.