وزير الخارجية الأمريكي يزور برلين الأسبوع المقبل

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العاصمة الألمانية برلين الأسبوع المقبل.



وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الجمعة في برلين إن المستشارة أنجيلا ميركل ستستقبل وزير الخارجية الأمريكي في ديوان المستشارية يوم الأربعاء المقبل، وأضاف: "سيشارك الوزير في مؤتمر ليبيا الثاني الذي سينعقد في وزارة الخارجية الألمانية في نفس اليوم - بدعوة من وزير الخارجية هايكو ماس".



وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إن ماس سيلتقي أيضا بلينكن لإجراء مناقشات ثنائية حول قضايا السياسة الخارجية.



وبحسب البيانات، سيوقع الوزيران يوم الخميس المقبل اتفاقية لتوثيق التعاون بين الولايات المتحدة وألمانيا عند النصب التذكاري لقتلى اليهود في أوروبا.