ضبط كميات فاسدة من العسل والجبن بجنوب سيناء

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء، اليوم السبت، حملات تفتيشية مكبرة على المحال التجارية والمخابز البلدية بمدن شرم الشيخ، دهب، طور سيناء، أبوزنيمة، أبورديس، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، تحت إشراف المهندس سامي عبدالقادر، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، وإبراهيم الحارون وكيل المديرية.

وقال وكيل وزارة التموين، إن الحملة أسفرت عن تحرير 69 محضرًا متنوعًا منها نقص وزن خبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وانتهاء صلاحية أغذية، وبيع بأزيد، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الاحتفاظ بشهادة صحية، وعدم نظافة.

وأكد، في تصريح لـ"الشروق"، أنه جرى ضبط 69 كيلوجرام أغذية منتهية الصلاحية، بينهم 38 كيلوجرام عسل أبيض، و13 كيلوجرام جبن، و18 كيلوجرام بن، إضافة إلى 13 لتر زيوت عطرية، و505 علب سجائر مجهولة المصدر.

وأوضح أنه تم تحرير 5 محاضر للمضبوطات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، و19 محضرًا بيع بأزيد من السعر، و24 محضرًا عدم إعلان عن التسعيرة، و5 محاضر لتجار تموينيين لعدم إعطائهم بون الصرف للمواطنين، و2 محضر إثبات حالة لمخبزين، إحداهما توقف عن الإنتاج، والآخر ينتج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم حمل شهادة صحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.