الداخلية تكشف ملابسات فيديو قفز مواطن في النيل بدعوى الانتحار بسبب حرمانه من أولاده

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو يتضمن قيام شخص بالقفز من أعلى أحد الكباري بالمجرى المائي لنهر النيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة بدعوى الانتحار؛ بسبب حرمانه من رؤية أولاده.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تضمنه مقطع الفيديو من إدعاءات وقيام الشخص المشار إليه بافتعال الواقعة والإدعاء بالانتحار بالاشتراك مع 7 أشخاص "من بينهم 3 سيدات" أمكن ضبطهم.

وبمواجهة المذكور قررأنه انفصل عن زوجته منذ عدة أشهر ولم تمكنه من رؤية أطفاله، فاختمرت في ذهنه فكرة ادعاء الانتحار على النحو المشار إليه للضغط على زوجته ودفعها للتراجع عن موقفها، فقام بالاتفاق مع أحد المتهمين لتصويره حال قيامه بتوجيه رسالته والقفز عقب ذلك من أعلى الكوبري على أن يقوم 3 من المتهمين "لأحدهم مراكب أسفل الكوبري" بانتظاره أسفل الكوبري لانتشاله من المياه "نظير مبلغ مالي"، والإتفاق مع إحدى المتهمات ووالدتها لعمل مونتاج ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وضُبط بحوزتها الهاتف المستخدم في التصوير، كما قام بالإتفاق مع والدته على ارتكابه الواقعة وإعطائها بعض الأوراق كوصية له والتي قامت بدورها بإخطار أشقائه بالعثور على تلك الأوراق أمام المنزل لايهامهم بإقدامه على الانتحار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.