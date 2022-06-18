استقرت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم السبت، بالمصانع وأسواق الجملة.

• وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر طن "حديد عز" تسليم أرض المصنع ليسجل 18170 جنيها

واستقر سعر طن السويس للصلب تسليم أرض المصنع عند 18070 جنيها.

واستقر سعر طن "حديد العشرى" سليم أرض المصنع عند 18000 جنيه.

واستقر سعر طن "حديد بشاي" تسليم أرض المصنع عند 18075 جنيها،

واستقر سعر طن "حديد المصريين" تسليم أرض المصنع عند 1870 جنيها

وسجل سعر طن "حديد العتال تسليم أرض المصنع عند 18050 جنيها

واستقر سعر طن "حديد المراكبي" تسليم أرض المصنع عند 17850 جنيها.

واستقر سعر طن "حديد العشرى" تسليم أرض المصنع عند 18 ألف جنيه

• وجاءت أسعار الأسمنت كما يلي:

استقر سعر طن أسمنت المسلح مسجلا 1250 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت النصر ليسجل 1230 جنيها.

وسجل سعر أسمنت لافارج 1230 جنيها.

واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1230 جنيها.

وثبت سعر طن أسمنت حلوان عند 1260 جنيها.

استقر سعر أسمنت السويدي ليسجل 1270 جنيها.

واستقر سعر مصر للأسمنت قنا مسجلا 1220 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار تسليم أرض مصنع ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن وهامش ربح التاجر.