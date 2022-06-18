جذبت آخر الصور التي نشرها محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي التقطها خلال رحلة بحرية انتباه وسائل الإعلام البريطانية.

وذكرت شبكة توك سبورت البريطانية: "آلة.. محمد صلاح يظهر تحولًا لا يصدق في جسده.. من تشيلسي النحيف المنبوذ.. إلى نجم ليفربول والفائز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضافت الشبكة في تقريرها: "كان تحول محمد صلاح إلى واحد من أفضل لاعبي كرة القدم على هذا الكوكب رحلة لا تصدق.. لقد أصبح آلة أمام المرمى، حيث سجل 156 هدفاً في 254 مباراة فقط، وفاز بثلاث أحذية ذهبية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم الخمسة الماضية".

وتابعت: "لقد ساعدته اللياقة البدنية المذهلة التي طورها وتجعله أحد أكثر الرياضيين من أصحاب القوام الممشوق.. لقد نشر صلاح بعض الصور الخاصة به والتي تظهر مدى روعة تحوله، حتى أنه أثار إعجاب زملائه في فريق ليفربول، وقال أليكس أوكسليد تشامبرلين مازحًا: "أنا ذاهب إلى صالة الألعاب الرياضية".

وأكمل: "لقد انتقل من مراهق نحيف شق طريقه عبر كرة القدم المحلية في مصر إلى التوقيع مع بازل في سويسرا قبل الانتقال إلى تشيلسي بقيمة 11 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يكن قادرًا على المضي قدمًا، ولعب 19 مرة فقط، قبل أن ينتقل إلى فيورنتينا وروما، الذي أظهر معه براعته في التهديف في الدوري الإيطالي، لكنه لم يتحول إلى وحش حتى انتقاله إلى ليفربول في عام 2017".

وواصل: "غاب صلاح عن 10 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدى المواسم الخمسة الماضية.. لقد وصل إلى هذه المرحلة بسبب نظامه الغذائي الصارم وخطته الرياضية الصارمة، والتي تتضمن تمرينات الساعة الثالثة صباحاً خلال شهر رمضان".

وكان صلاح قد قال في تصريحات لشبكة سي إن إن عن نظامه الغذائي: "التغذية مهمة جدًا، إنها جزء من اللعبة.. لقد ساعدتني في التعافي، وسمحت لي بالنوم بشكل أفضل وساعدت جسدي على التكيف بسرعة".

وتابع: "أخصائية التغذية تقول إنه لأنني لا أملك أي دهون في جسدي، يمكنني أن آكل ما أريد. أنا أيضًا لا أشرب الخمر، لذا لا بأس".