يرى فيسنتي ديل بوسكي، المدرب التاريخي لريال مدريد والمنتخب الإسباني، أن محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صنع حقبة في تاريخ ليفربول.

وأشاد ديل بوسكي بصلاح في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي.. قائلا: «إذا تحدثنا عن صلاح فهو لاعب صنع حقبة في تاريخ ليفربول، لاعب كبير في الهجوم وعلى المستوى الفردي يصنع الخطورة ويمتلك موهبة كبيرة».

وأضاف: «أما عن أحمد حسن فلقد كان شرفًا لي أن أعمل معه، لقد كان شخصا رائعا ومتواضع والعلاقة بيننا جيدة وكنا أصدقاء».

وانتقل ديل بوسكي للحديث عن المراكز التي يحتاجها ريال مدريد في الوقت الحالي.. قائلا: «هناك إدارة فنية في النادي وقادرة أفضل مني على تقييم الوضع سواء خارج أو من داخل النادي من قواعد الناشئين، أفضل أن أكون مدرب سابق بشكل جيد ولا أتحدث عن النادي بشكل أو بآخر».

وواصل: «مبابي وهالاند وعدم انضمامهما لريال مدريد؟ هذه قضية صعبة وحساسة، كنت مدربا للفريق لا يجب أن أتحدث».

وأشار: «ريال مدريد دائما يتعاقد مع لاعبين كبار ويستطيع جلب الأسماء الكبيرة سواء جاء مبابي أو رفض».

وأتم ديل بوسكي حديثه عن أفضل 3 لاعبين في العالم حاليا: «كنا محظوظون في إسبانيا استمعتنا في الحقبة الماضية بأفضل لاعبين ميسي وكريستيانو، ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو يمتلكون لاعبين كبار».