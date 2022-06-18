عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد تفقد الرئيس الأوكراني ميكولايف؛ المدينة الجنوبية التي لا تزال هدفًا لموسكو لوقوعها على طريق أوديسا، وذلك في زيارة نادرة خارج العاصمة كييف.



والسبت، أجرى زيلينسكي - الذي نادراً ما يتنقل خارج العاصمة منذ بدء العملية العسكرية الروسية - زيارته الأولى للمدينة الواقعة جنوبي البلاد.



وأظهر مقطع فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية زيلينسكي وهو يتفقد مبنى سكنيًا متضررًا بشدة، ويعقد اجتماعات مع مسؤولين محليين في مدينة ميكولايف الساحلية والصناعية، التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، لكنها قريبة من خيرسون التي يسيطر عليها الجيش الروسي.



وفي مقطع الفيديو، يطلع الحاكم المحلي فيتالي كيم، زيلينسكي على الأضرار التي لحقت بمبنى سكني، وأظهرت الصور فجوة واسعة في المبنى الكبير يمكن عبرها مشاهدة الشقق من الداخل.



وعقد زيلينسكي اجتماعا مع مسؤولين محليين في قاعة يبدو أنها تحت الأرض، وسلمهم جوائز تقديرا لشجاعتهم.



وبحسب الرئاسة الأوكرانية، ناقش زيلينسكي، حالة الاقتصاد واستعادة إمدادات المياه ووضع الزراعة، كما تم إيلاء اهتمام خاص للتهديدات البرية والبحرية.



ولا تزال المدينة هدفًا لموسكو لأنها تقع على الطريق المؤدي إلى أوديسا، أكبر ميناء في أوكرانيا.



