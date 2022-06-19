 بحماية من الاحتلال.. إصابة فلسطيني واعتقال 6 آخرين بعد هجوم لمستوطنين غرب أريحا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بحماية من الاحتلال.. إصابة فلسطيني واعتقال 6 آخرين بعد هجوم لمستوطنين غرب أريحا

د ب أ
نشر في: السبت 18 يونيو 2022 - 11:02 م | آخر تحديث: السبت 18 يونيو 2022 - 11:02 م
أصيب، مساء اليوم السبت، رجل فلسطيني بجروح في رأسه، بعد أن هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، رعاة أغنام في منطقة عرب المليحات غرب أريحا، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ونقلت وفا عن المشرف على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، أن عددا من المستوطنين هاجموا رعاة الأغنام واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى لإصابة رجل 65 عاما.

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ستة آخرين خلال حمايتها للمستوطنين.

وبحسب وفا، تشهد منطقة عرب المليحات في نهاية طريق المعرجات غرب أريحا، اعتداءات متكررة مع من قبل المستوطنين والاحتلال الإسرائيلي، بحق البدو.

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