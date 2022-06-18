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كشفت مصر للطيران أنه سيتم من الآن وحتى انتهاء موسم الحج، تطبيق إجراءات جديدة بمنح تأشيرة السياحة للمصريين القادمين إلى المملكة العربية السعودية، وذلك نفاذا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي.

وأوضحت أنه سيتم وقف العمل بقرار إمكانية السماح بسفر عملاء مصر للطيران من المصريين حاملي التأشيرات السياحية أو التجارية سارية المفعول من إحدى دول ( الشنجن - تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية - تأشيرة المملكة المتحدة) القادمين إلى المملكة العربية السعودية.

لافتة إلى أنه سيبدأ العمل بهذا القرار مرة أخرى بعد يوم العاشر من ذي الحجة .. وذلك بعد توافر الشروط الآتية:

1- صلاحية التأشيرة .

2- أن تكون التأشيرة قد استخدمت لمرة واحدة على الأقل وتحمل ختم الدولة المصدرة التأشيرة .

ونوهت مصر للطيران إلى أنه في حال توافر الشروط السابقة سيتمكن عملاء مصر للطيران من الحصول على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة عند الوصول لأحد منافذ المملكة العربية السعودية وذلك بعد انتهاء موسم الحج.