أولياء الأمور يفترشون الأرصفة عقب دخول طلاب الثانوية العامة اللجان بـ 6 أكتوبر

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان مدرسة السيدة عائشة بالسادس من أكتوبر، حيث فتحت اللجان أبوابها في الثامنة والربع صباحا، لتنظيم عملية دخولهم قبل وقت كافي من بدء امتحان مادة اللغة العربية.

ونظم المسئولون عن تنظيم وتأمين الامتحانات من قبل الإدارة التعليمية، عملية الدخول، وفتشوهم بالعصا الإلكترونية؛ حتى يتم التأكيد على عدم دخول أي شيء غير مسموح به داخل اللجان، كما منعوا دخول الكثير من الملازم الورقية التي كان يحملها الطلاب.

وظل أولياء الأمور متواجدين أمام اللجان، حتى بعد دخول أبنائهم اللجان، وتأكدوا من ذلك؛ فنبه أفراد الأمن عليهم بالابتعاد، حتى لا يحدث تكدس للسيارات أمام اللجان.

وافترش أولياء الأمور، الأرصفة الموازية للمدارس، والجلوس أمام المحال التجارية، وتحت المنازل حماية من أشعة الشمس الحارقة.

وتواجدت سيارة إسعاف أمام أبواب اللجان، تحسبا لحدوث أي مكروه لطلاب أو المسئولين عن الامتحانات من المراقبين أو الإدرايين.