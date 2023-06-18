 الأوقاف: حملة نظافة واسعة بالمساجد استعدادا لصلاة عيد الأضحى المبارك - بوابة الشروق
الأحد 18 يونيو 2023 11:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

الأوقاف: حملة نظافة واسعة بالمساجد استعدادا لصلاة عيد الأضحى المبارك

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
القاهرة - أ ش أ
نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 11:08 م | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 11:08 م

وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة جميع المديريات بالقيام بحملة نظافة واسعة استعدادا لصلاة عيد الأضحى المبارك 1444هـ، على أن تبدأ من يوم الأربعاء المقبل وحتى صلاة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا ضرورة حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك، خدمة لبيوت الله (عز وجل) التي هي شرف لنا، وواجبنا تهيئتها على أفضل وجه.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن صلاة عيد الأضحى تقام في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة وفي الساحات التي تحددها كل مديرية في ضوء ضوابط ما تم في عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك