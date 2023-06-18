سكان مدينة ألمانية يصوتون على مسعى لإدراج قلعة نويشفانشتاين على قائمة التراث العالمي

يصوت سكان مدينة شوانجاو البافارية الألمانية، اليوم الأحد، على ما إذا كانوا سيدعمون الجهود الرامية إلى إدراج قلعة نويشفانشتاين المشهورة عالميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وتتصدر قلعة نويشفانشتاين طلبا بمقترح لليونسكو مدعوما من مسئولي الولاية البافارية والذي سيشمل أيضا ثلاثة قصور أخرى تعود للقرن التاسع عشر بناها الملك البافاري لودفيج الثاني: وهي قصر هيرينشيمسي وقصر ليندرهوف وقصر الملك في شاشين.

لكن السكان المحليين الذين يعيشون بالقرب من قلعة نويشفانشتاين منقسمون حول الفكرة. ويخشى البعض من أن إدراج اليونسكو للموقع على قائمة التراث العالمي يمكن أن يجذب المزيد من الزوار إلى الموقع، وهو بالفعل أحد أكثر مناطق الجذب زيارة في ألمانيا.

وتستقطب قلعة نويشفانشتاين حوالي 5ر1 مليون زائر كل عام.

ويشعر بعض السكان بالقلق أيضا من أن الإدراج قد يؤدي إلى مزيد من القيود على عمليات البناء الجديدة في محيط القلعة.

ومن الضروري لليونسكو الحصول على دعم المقيمين على طلب التراث العالمي من أجل المضي قدما.

وفي حال دعم الناخبون المحليون المسعى عبر استفتاء اليوم الأحد، فسيتم تقديم طلب التراث العالمي إلى اليونسكو في بداية عام 2024، مع توقع صدور قرار من لجنة التراث العالمي في صيف عام 2025.