طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء يشتكون من صعوبة امتحانات اللغة العربية

اشتكى طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء، من صعوبة أسئلة امتحانات مادة اللغة العربية، وأعربوا عن استيائهم من كثرة الأسئلة مع ضيق الوقت.

وظهرت مشاعر الحزن على الطالبات بلجنة مدرسة الزهور الثانوية بنات، والطلاب بلجنة مدرسة الأمل الرسمية للغات بإدارة طور سيناء التعليمية.

وقال الطلاب، إن الوقت كان قصيرًا جدًا وغير مناسب لعدد وصعوبة الأسئلة، مؤكدين أن الأسئلة كانت تحتاج إلى وقت أطول من ذلك.

وأوضحوا أن أسئلة النحو والنصوص جاءت بها نقاط صعبة، وقطعة القراءة طويلة، وموضوع التعبير كان يحتاج لوقت إضافي.

وأدى اليوم الأحد، 1199 طالبا وطالبة بجنوب سيناء، الامتحانات في مادة اللغة العربية على مدار 3 ساعات بداية من الساعة 9 وحتى الساعة 12، داخل 8 لجان بمدن طور سيناء، شرم الشيخ، أبورديس، أبوزنيمة، رأس سدر ، دهب، ونويبع، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحان يوم الثلاثاء المقبل في مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتستمر امتحانات الشهادة الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 13 يونيو المقبل.