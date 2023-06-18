كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، عن تراجع أسعار الأرز الشعير 7 آلاف جنيه، وكذلك الأبيض بين 7 إلى 8 آلاف جنيه، مشيرا إلى تحذير الدولة في وقت سابق من تأثيرات استيراد الأرز من الخارج على أسعار نظيرتها المحلية.

وقال خلال مداخلة لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء السبت: «حذرنا كثير التجار لم يسمعونا، مصر كانت أولى بالدولارات، لكنهم كانوا غاوين يتاجروا بقوت الشعب ويخزنوا الأرز، ويحرموا أخواتهم وأهلهم وجيرانهم من الأكل، النهاردة الأرز المستورد في كل مكان ويباع تجاريًا بـ 18 جنيها، و20 للمستهلك».

وناشد رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات؛ المستهلك بعدم الشراء بأكثر من السعر الرسمي، قائلا: «لا تشتري الأرز البلدي السائب بأكثر من 20 جنيها، و23 جنيها للمعبأ، المفروض المواطن لا يشتريه بأكثر من 23 جنيها؛ لأن طن الشعير اليوم يتراوح من 13 إلى 14 ألف جنيه، والأرز متواجد بكثرة ومن المتوقع أن تتراجع الأسعار أكثر».

ورد على تساؤل الإعلامي أحمد موسى؛ بشأن تراوح سعر السوق بين 33 إلى 36 جنيها في بعض الأحيان، قائلا: «طن الشعير بـ 13 ألف وتشتري الكيلو بـ 33 جنيها هل هذا يعقل؟! حرام، النهاردة الأرز في المضارب أصلا مش لاقي اللي يأخذه، إحنا النهاردة بندلل على حد يأخذ مننا أرز مش لاقين حد، بقالنا أسبوع والله مطلعنا حباية، وبندور على حد يشتريه مش لاقيين» حسب تعبيره.

وناشد المستهلك الراغب في شراء الأرز بالسعر الرسمي التواصل مع غرفة صناعة الحبوب بشعبة الأرز، قائلا: «أي حد عاز كمية أرز هيأخذ أرقام المضارب، يروح يشتري من أقرب مضرب لعنوانه، الأرز معبأ يبدأ من وزن 1 كيلو إلى 20 كيلو، أي كميات الناس تحتاجها موجودة».