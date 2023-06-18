بوريل: الاتحاد الأوروبي سيقدم 20 مليون يورو لمصر لدعم اللاجئين السودانيين

أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم الأحد، أن العلاقات مع القاهرة ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وشدد بوريل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، بثته وسائل إعلام عربية، على أن مصر شريكا موثوقا للتكتل في مجال الطاقة، لافتا إلى ان التكتل سيواصل العمل مع القاهرة على تجاوز الصعوبات في مجال الطاقة التي سببتها الحرب في أوكرانيا.

وفيما يخص الأوضاع الإقليمية، أعلن أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 20 مليون يورو لمصر لدعم اللاجئين السودانيين.

بوريل: يجب أن نضاعف جهودنا ونسرعها حتى يكون هناك حل مستدام لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وكان وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ذكر في بيان، أن بوريل سيعقد خلال الزيارة لقاءات ثنائية رفيعة المستوى مع عدد من كبار المسئولين المصريين ووزير الخارجية سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

واعتبر البيان أن الزيارة تعد فرصة لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وكذلك التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومناقشة التحديات العالمية والإقليمية من بينها الهجرة والطاقة ومكافحة الإرهاب والأمن الغذائي.