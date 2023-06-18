أبو الغيط وبوريل يعربان عن قلقهما من تدهور الأوضاع الأمنية في دارفور

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القضية الفلسطينية احتلت حيزًا مهمًا من اجتماعه مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الأحد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بوريل، صباح الأحد، أنهما أكدا ثوابت إقامة سلام عادل دائم وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفق القرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى تأكيد أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس المبادرة العربية وحل الدولتين، مردفا: «أخذًا في الاعتبار أننا نؤيد وبقوة سويًا تفعيل مبادرة السلام العربية».

وأوضح أنهما ناقشنا الوضع الصعب في السودان، خاصة في إطاره الإنساني هناك، قائلًا إنهما أكدا ضرورة تناسق العمل الدولي، وخاصة المبادرات المختلفة لإنقاذ الموقف اقتصاديًا وسياسيًا وإنسانيًا وأمنيًا.

ونوه أنهما أعربا عن بالغ قلقهما من تدهور الأوضاع الأمنية في دارفور، خاصة بعد انتشار خطاب الكراهية وقتل والي دارفور.

واستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل والوفد المرافق له.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، المستشار جمال رشدي، بأن أبوالغيط أكد خلال اللقاء على علاقات الصداقة التاريخية والراسخة والتعاون المتميز بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

وأوضح المتحدث، أن جلسة المشاورات السياسية المعمقة تطرقت إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأزمات في المنطقة، وبشكل خاص فيما يتصل بالقضية الفلسطينية حيث أكد الطرفان على الثوابت المتفق عليها لإقامة سلام عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين.