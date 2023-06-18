رد إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان باتحاد الصناعات، أزمة ارتفاع أسعار السجائر على نحو مبالغ دون إعلان الشركات أي زيادة رسمية إلى الآن ، إلى تباطؤ الحكومة؛ بشأن اتخاذ قرار تحريك ضريبة السجائر.

وأشار خلال مداخلة لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء السبت، إلى عدم إقرار الحكومة؛ قرار تحريك ضريبة السجائر، وذلك على الرغم من ارتفاع مستهدف قطاع السجائر بميزانية العام المالي الجديد (2023-2024) إلى 88.6 مليارًا، على خلفية اتفاق المالية مع شعبة الدخان؛ على رفع الضريبة بقيمة نصف جنيه لسجائر الفئة الدنيا، وجنيه ونصف للفئة المتوسطة والعليا، منذ مارس الماضي.

ونوه إلى إلى وضع شركات السجائر العاملة في مصر؛ أكواد الاستجابة السريعة الباركود (QR) على علب السجائر؛ بهدف منع التلاعب بالأسعار معقبا: «من أمن العقوبة أساء الأدب، والكارثة الكبرى أن المستهلك يجهل حقوقه، كل الزيادة جنيه ونصف أو 2 جنيه لأعلى فئة على العلبة؛ لكن التاجر جشع مش عارف الزيادة كام»، مناشدا الحكومة؛ بسرعة إقرار الضريبة؛ لمنع التلاعب الحاصل في الأسعار.

وأشار إلى بلوغ حجم إيرادات العام المالي الماضي من الدخان؛ إلى 85 مليار جنيه، مشيرا إلى استهلاك الشعب المواطن المصري 85 مليار سيجارة كل عام، بما يوازي 40 مليار علبة، معقبا: «التدخين مسؤولية كل مدخن، وفي نفس الوقت سلعة استراتيجية يعمل بها مصانع واستثمارات لشركات أجنبية».