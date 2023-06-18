تعليم البحيرة: انتظام سير امتحان الثانوية العامة ودخول الطلاب لمقار اللجان الامتحانية

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت في يومها الثالث وسط حالة من الهدوء والانتظام، حيث اطمأن على دخول جميع الطلاب لمقار اللجان الامتحانية دون أي مشاكل.



وأضاف الديب، أنه يؤدي الآن عدد 38091 طالبا وطالبة من المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية امتحان اللغة العربية أمام 115 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية خلال الفترة من الساعة 9 صباحا وحتى 12 ظهرا.



وأكد وكيل الوزارة، استمرار رفع درجة الاستعداد بمديرية التربية والتعليم، وجميع الإدارات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة والتي انطلقت الأسبوع الماضي.