مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني: نشهد حالة حقيقية من التمكين في عهد الرئيس السيسي

قال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن الفترة الماضية شهدت تمكينا حقيقيا للشباب المصري، من خلال عدة مؤتمرات منذ عام 2016؛ الذي أطلق عليه عام الشباب المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد: «أصبح لدينا ما يسمى التمكين السياسي للشباب، من خلال الحديث المتبادل بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشباب في مختلف مؤتمرات الشباب».

وأشار إلى الاستجابة لمطالب الشباب بتأهيلهم وتدريبهم وإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي قدمت التدريب للشباب على أعلى مستوى، وأصبحوا يتقلدون المناصب القيادية في الدولة والسلطة التنفيذية والتشريعية ومختلف الوظائف.

ولفت إلى العمل على تواصل الشباب مع منظمات المجتمع المدني؛ للعمل على أرض الواقع بشكل فعلي أكثر، وأن يكون هناك لغة تفاهم بين القيادات الشبابية وقيادات منظمات المجتمع المدني.

وأكد أن الحوار الوطني كان من أهم أهدافه تمكين الشباب والاستماع للتحديات والمشكلات التي تواجههم في المجتمع.