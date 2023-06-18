زياش يستعد لمجاورة رونالدو في النصر السعودي

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كشفت تقارير صحفية موثوقة تطورات جديدة بشأن إهتمام النصر السعودي بالتعاقد مع حكيم زياش خلال سوق الإنتقالات الصيفية.

ووفقاً للصحفي الموثوق " فابريزيو رومانو " المتخصص في سوق الإنتقالات فإن المفاوضات تتقدم بشكل جيد بين زياش والنصر.

ويسعى تشيلسي لحسم الأمر الأسبوع المقبل وأصبح زياش مستعد للرحيل إلى صفوف النصر السعودي حيث سينضم للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

أما عن الجابوني بيير إيميريك أوباميانج فإنه لا يوجد إتفاق على الشروط الشخصية حتى الآن بين اللاعب والأندية السعودية حيث تستمر المحادثات.

ويملك حكيم زياش صاحب ال30 عاماً عقد مع تشيلسي حتى صيف عام 2026 وقد إنضم اللاعب من صفوف أياكس أمستردام في عام 2020 .