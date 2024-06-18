استشهاد 17 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي المتواصل على وسط وجنوب قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت القوات الإسرائيلية قصف مناطق عدة من قطاع غزة ووسطه وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد 17 مواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم الثلاثاء، أن طواقم الاسعاف انتشلت جثامين 13 قتيلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وجرى نقلهم لمستشفى العودة.

وأضافت أن "طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح".

وواصلت القوات الاسرائيلية توغلها في عدة محاور بمدينة رفح جنوب القطاع وسط اطلاق نار وقصف مدفعي كثيف.

وأشارت إلى أن "طائرات الاحتلال نفذت سلسلة غارات على منطقة المغراقة ومحيط منطقة وادي غزة شمال مخيم النصيرات، والمنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة".

كما نفذت الطائرات الإسرائيلية غارات استهدفت أرضًا زراعية في محيط منطقة المفتي شمال النصيرات، وأخرى على حيي تل الهوا والزيتون في مدينة غزة.