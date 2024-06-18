مقتل 11 شخصا جراء أمطار غزيرة في السلفادور

أودت الأمطار الغزيرة التي تضرب السلفادور منذ يوم الجمعة بحياة 11 شخصا وأجبرت أكثر من 880 شخصا على اخلاء منازلهم، حسبما ذكرت اللجنة الوطنية للحماية المدنية يوم الاثنين.

وقال لويس ألونسو أمايا، مدير النظام الوطني للحماية المدنية، في مؤتمر صحفي إن ثلاثة قاصرين من بين القتلى، وأن الأشجار المتساقطة هي المسؤولة عن العديد من الوفيات.

وذكر وزير الداخلية خوان كارلوس بيديجين إن أكثر من 117 مأوى قائما يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 6400 شخص.

وأضاف بيديجين أنه للمساعدة في حماية الأرواح، أعلن البرلمان يوم الأحد الماضي حالة الطوارئ الوطنية لمدة 15 يوما.

ووفقا لوزير البيئة والموارد الطبيعية، فرناندو لوبيز، شهدت عدة أجزاء من البلاد هطول أمطار مستمرة لأكثر من 16 ساعة، خاصة في الغرب.

وقال لوبيز: "سيكون لدينا تراكمات قوية جدا (للأمطار) خلال الأسبوع، خاصة في المنطقة الساحلية والبركانية"، مضيفا أن الأحوال الجوية قد تبدأ في التحسن بحلول يوم غد الأربعاء.

وأفادت الحكومة السلفادورية بأن الأمطار تسببت حتى الآن في 42 انهيارا أرضيا.