يونهاب: إصابات في صفوف الجيش الكوري الشمالي بعد انفجار لغم قرب الحدود

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء أن عددا من الجنود الكوريين الشماليين المتمركزين قرب الحدود المشتركة أصيبوا بجروح في انفجار لغم أرضي.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤول في هيئة الأركان المشتركة في سيئول قوله في مؤتمر صحفي: "الجيش الكوري الشمالي تكبد عدة خسائر في الأرواح نتيجة انفجار لغم أثناء العمل".

وأضاف المسؤول العسكري: "يبدو أن الجيش الكوري الشمالي يقوم بالعمل (في المنطقة منزوعة السلاح) بطريقة غير معقولة على الرغم من وقوع ضحايا بسبب وجود كثير من الألغام الأرضية" وانفجارات أثناء إنشاء أراض قاحلة والعمل على زرع الألغام الأرضية في منطقة خط المواجهة".

وقالت الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أيضا إن ما بين 20 - 30 جنديا كوريا شماليا كانوا يعملون في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل الكوريتين، عبروا لفترة وجيزة إلى الجنوب بعد اختراق خط ترسيم الحدود العسكرية داخل المنطقة منزوعة السلاح في القسم الأوسط من الحدود في حوالي الساعة 8:30 صباح اليوم الثلاثاء، في ثاني حادث من نوعه في أقل من أسبوعين بعد حادث مماثل في 9 يونيو

وأوضحت الأركان المشتركة أن الجيش الكوري الجنوبي أجرى بثا تحذيريا وأطلق عيارات تحذيرية مما دفع الجنود الشماليين إلى العودة إلى جانبهم من الحدود، وأضافت أنه لم يكن هناك أي نشاط غير عادي بعد العيارات التحذيرية.

وقال المسؤول في الهيئة إن المنطقة التي اخترقها الجيش الكوري الشمالي اليوم مختلفة عن المنطقة في يوم 9 يونيو، وأضاف أن الحادث يبدو عرضيا.