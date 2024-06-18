العرض المسرحي «مش روميو وجوليت» يفتتح أولى لياليه بحضور جماهيري كامل العدد

افتتح العرض المسرحي "مش روميو وجوليت" أولى ليالي عرضه مساء أمس الاثنين، على المسرح القومي بالعتبة، والذي يديره الدكتور أيمن الشيوي، ومن إخراج عصام السيد.



حضر العرض المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، وعدد من الفنانين والمسرحيين، إلى جانب الجمهور الذي جعل المسرح يرفع لافتة "كامل العدد" قبل بدء العرض بساعة كاملة.

كان عصام السيد، مخرج العرض، قد صرح لـ"الشروق" من قبل، بأن العرض المسرحي "مش روميو وجوليت" هو عرض غنائي استعراضي، ونوع نادر يقدم في مصر وهو الأوبرا الشعبية، مؤكدا أن أجزاء كبيرة من الغناء لايف، ولكن الموسيقى مسجلة، مشيرا إلى أن فكرة وجود الفرقة الموسيقية كاملة لايف طوال ليالي العرض ستكون مُكلفة جدًا.



واستكمل قائلاً: "العرض موجه للشباب، مع أنني لا أقدم عرضًا لفئة عمرية مُعيّنة، ولكن العرض به عناصر شبابية كثيرة، وفكرة العمل عصرية، والعرض فكرته مختلفة تمامًا عن مسرحية "روميو وجوليت"، مؤكدا أن كل ما تم أخذه من هذه المسرحية مشهدان فقط، متابعا: "المعالجة والطريقة مختلفتان، والنوع الموسيقي مختلف، وهي تجربة جديدة قائمة على الأوبرا الشعبية".

يشارك في بطولة العرض الفنانان علي الحجار ورانيا فريد شوقي، ويشاركهم بطولة العمل عدد من الفنانين منهم ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة بدار الأوبرا المصرية أميرة أحمد.

أما فريق عمل المسرحية فهم: أحمد شعتوت للموسيقى والتلحين والتوزيع، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، جرافيك محمد عبدالرازق، إضاءة ياسر شعلان، النص إعداد مخرج العمل والمؤلف محمد السوري، والصياغة الشعرية للنص للشاعر أمين حداد.