تركيا: تحييد 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمال العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد ثلاثة عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني "الإرهابي" شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان: "القوات المسلحة التركية حيدّت ثلاثة إرهابيين من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) الإرهابي في منطقة عملية المخلب - القفل شمال العراق"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية.

وفي 17 أبريل 2022 أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب "بي كيه كيه" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، وجبال قنديل في شمال العراق ، حيث يشن منها هجمات على الداخل التركي.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب "بي كيه كيه "في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.