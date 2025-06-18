إيرباص تستحوذ على المزيد من الطلبات خلال المعرض الجوي بباريس بعد انسحاب بوينج

أنهت إيرباص المعرض الجوي في باريس بمزيد من طلبات الشراء لطراز "إيه 350" المتطور محققة مكاسب كبيرة في الفعالية، بعدما اختارت منافستها الدائمة بوينج تأجيل أي إعلانات بعد التحطم الدموي لإحدى طائراتها قبل أيام قلائل من المعرض، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأبرمت شركة صناعة الطائرات الأوروبية صفقات لبيع 10 طائرات من طراز "إيه 350- 1000" للخطوط الجوية التايوانية ستارلوكس، وست طائرات من طراز "إيه 350-900" لمصر للطيران في اليوم الثالث من الفعالية.

وكان طراز "إيه 350" المتقدم الذي يمكن أن يحلق من نيويورك إلى سنغافورة دون توقف، نجم المعرض فيما تهافتت شركات الطيران للحصول على الطائرة عريضة البدن لتحديث أساطيلها.

يشار إلى أن طائرة من طراز بوينج 787 تابعة لشركة إير إنديا تحطمت يوم الخميس الماضي خلال إقلاعها من مدينة أحمد آباد الهندية إلى لندن ، مما أسفر عن مقتل 270 شخصا على الأقل، بينهم 241 راكبا وأفراد طاقم.