ارتفاع الأسهم الأمريكية مع تراجع أسعار النفط

ارتفعت الأسهم الأمريكية في تعاملات منتصف، اليوم الأربعاء، في بورصة وول ستريت بنيويورك في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة اليوم، مع تراجع أسعار النفط الخام.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 4ر0%. في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 198 نقطة أي بنسبة 5ر0% بحلول الساعة الحادية عشرة ونصف صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 5ر0%.

وشهدت سوق النفط اليوم بعضًا من أقوى التحركات، حيث تأرجحت أسعار الخام على أمل تهدئة الصراع الإسرائيلي الإيراني.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران تواصلت معه، وإنه لم يفت الأوان بعد للتخلي عن برنامجها النووي، مع أنه رفض أيضًا الإفصاح عما إذا كان الجيش الأمريكي سيهاجم الجمهورية الإسلامية.

وقال ترامب: "قد أهاجم إيران وقد لا أهاجمها .. أعني، لا أحد يعلم ما سأفعله".

وبعد تجاوز سعر برميل النفط الأمريكي القياسي 74 دولارًا صباح اليوم، انخفض إلى 93ر71دولارًا، بانخفاض نسبته 8ر1% عن اليوم السابق. وانخفض خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 9ر1% إلى 96ر74 دولارا للبرميل.

التوقعات السائدة في وول ستريت هي قيام مجلس الاحتياط الاتحادي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير. وسينصبّ التركيز بشكل أكبر على توقعات مسؤولي المجلس بشأن اتجاهات الاقتصاد والتضخم وأسعار الفائدة في المؤتمر الصحفي الذي يعقب الاجتماع.