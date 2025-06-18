أستاذة بتربية عين شمس تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للبحوث في قضايا الطفولة والتنمية بدورتها الثالثة

أُقيمت احتفالية كبرى لتسليم جوائز الدورة الثالثة من جائزة الملك عبدالعزيز للبحوث في قضايا الطفولة والتنمية، والتي خُصصت هذا العام لموضوع: "التعليم في عالم ما بعد كورونا"، تحت رعاية وحضور الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية.

وجاء تكريم الأستاذة الدكتورة سهير صفوت أستاذ علم الاجتماع التربوي بكلية التربية في جامعة عين شمس؛ تقديرًا لفوزها بالجائزة عن بحثها الميداني المعنون: "من الإتاحة إلى الوصول: نحو سياسة تمكينية تضمن سُبل الإنصاف والمساواة في التعليم للأطفال بعد كورونا"، والذي أُجري عام 2024 على عينة من الأسر والمعلمين في بيئات مصرية متباينة.

وتناول البحث، الفجوة بين إتاحة التعليم وإمكانية الوصول إليه فعليًا بعد الجائحة، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه الفئات المهمشة، ومقترحًا إطارًا لسياسات تعليمية تمكينية تعزز الإنصاف وتكافؤ الفرص التعليمية لجميع الأطفال.

وأعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومكتب الجوائز بالجامعة، عن خالص تهانيهم للأستاذة الدكتورة سهير صفوت، مؤكدين أن هذا الفوز يعكس تميز أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وإسهامهم الفاعل في دعم قضايا الطفولة والتنمية.

وتُعد جائزة الملك عبدالعزيز للبحوث في قضايا الطفولة والتنمية، من أبرز الجوائز العلمية العربية الداعمة للبحث العلمي في مجال حقوق الطفل، إذ تسهم في تعزيز ثقافة الطفولة وتحفيز الباحثين على تقديم دراسات ميدانية ورؤى علمية تُسهم في صياغة سياسات تنموية عادلة وشاملة.

وحصلت الدكتورة سهير صفوت، على 6 جوائز وشهادات تقدير مرموقة، منها: جائزة الدكتور محمد شوقي الفنجري (2016)، والجائزة العالمية من مؤسسة الأمير محمد بن فهد (2017)، وجائزتا الملك عبد العزيز للبحوث في قضايا الطفولة والتنمية (2019 و2024)، وشهادة تقدير من اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (2020)، والوسام الذهبي في اليوم العالمي للمرأة (2024).

كما نشرت 27 بحثًا محكمًا في مجلات عربية ودولية مرموقة، وتنوعت إسهاماتها في موضوعات المواطنة والتعليم والمرأة والدين والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن مشاركاتها العلمية والمجتمعية المتعددة.