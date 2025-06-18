فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة إسرائيل والاستفادة من برنامج ترحيل السياح الأجانب

دعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، رعاياها إلى مغادرة إسرائيل، والاستفادة من برنامج ترحيل السياح الأجانب.

ونصحت في بيان عبر موقعها الرسمي، المواطنين الفرنسيين بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، نظرًا للوضع الأمني الإقليمي الراهن.

وحثت رعاياها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية على توخي أقصى درجات الحذر، والبقاء بالقرب من الملاجئ، ومتابعة آخر التطورات.

وأشارت إلى إمكانية مغادرة رعاياها، الذين لا يرغبون في البقاء داخل إسرائيل، برًا إلى الأردن أو مصر عبر مختلف المعابر الحدودية، في ظل تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بن جوريون.

ودعت المقيمين والزائرين الفرنسيين إلى مراجعة موقعي القنصلية العامة في تل أبيب والقدس بانتظام، للحصول على مزيد من المعلومات حول ترتيبات السفر.

وذكرت أن مطارات عمّان والعقبة وشرم الشيخ لا تزال مفتوحة، وتُقدّم رحلات تجارية مباشرة أو ترانزيت إلى فرنسا.