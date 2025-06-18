الأزهري عن المنصة الرقمية الجديدة لوزارة الأوقاف: تستند إلى رؤية علمية واستراتيجية لمكافحة التطرف

أعلن أسامة الأزهري وزير الأوقاف، عن الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الجديدة لوزارة الأوقاف، وذلك بحضور عدد من المسئولين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم.

- مشروع وطني لتجديد الخطاب الديني

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المنصة تمثل مشروعًا وطنيًا خالصًا يهدف إلى المساهمة في تجديد ركائز الخطاب الديني، من خلال أدوات تفاعلية حديثة تواكب التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة المصرية.

وأشاد بالمنصة بوصفها نقلة نوعية في أداء وزارة الأوقاف، لما تحتويه من محتوى ثري، وتنوع موضوعي، وخدمات متعددة تسهم في دعم البعد الفكري والروحي ضمن جهود بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة، وتعزيز الدور الريادي لمصر في نشر الفكر المستنير.

- إطلاق متزامن مع اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية

في بداية عرضه للمنصة، أوضح وزير الأوقاف أن إطلاق المنصة يتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، مؤكدًا أنها دعوة مفتوحة للفكر المستنير ونبذ كل أشكال الكراهية والتطرف.

وأشار إلى أن المنصة تستند إلى رؤية علمية واستراتيجية تهدف إلى مكافحة التطرف بنوعيه الديني واللاديني، والمساهمة في بناء الإنسان وصناعة الحضارة.

- أكبر منصة دينية في العالم.. ومراحل تطوير طموحة

أوضح وزير الأوقاف أن المنصة الجديدة تُعد الأكبر من نوعها عالميًا، حيث تضم في مرحلتها الأولى نحو 60 ألف صفحة، ومن المتوقع أن يتجاوز المحتوى عدة ملايين من الصفحات بعد اكتمال مراحلها الثلاث بحلول عام 2027.

وأضاف أن المرحلتين الثانية والثالثة ستشملان إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتفعيل الدردشة التفاعلية بمحتوى موثوق ومتوازن، بالإضافة إلى ترجمة المحتوى لعدة لغات، دعمًا لدور مصر العالمي في الخطاب الديني الوسطي.

- "صحح مفاهيمك".. مبادرة لتجديد الوعي ومواجهة السلوكيات السلبية

كشف وزير الأوقاف عن إطلاق قسم خاص بمبادرة "صحح مفاهيمك" داخل المنصة، وهي مبادرة علمية استراتيجية تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة وبناء وعي جديد يرتكز على الحرية والعقل والإيمان.

ومن المقرر إطلاق المبادرة الأسبوع المقبل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، لتتناول موضوعات تتعلق بالسلوكيات اليومية مثل الاحتيال المالي، وإدمان وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرهما.

- محتوى متنوع وشامل يغطي قضايا الفكر والدين والمجتمع

تضم المنصة أقسامًا متعددة تغطي موضوعات مثل:

المواسم والمناسبات

الفلسفة الإسلامية والتاريخ والحضارة

الأخلاق والقيم

الأديان والمذاهب والفقه

الدولة والعالم

قضايا الإرهاب والتطرف

التصوف والعقيدة والفرق

الأسرة والمجتمع

اللغة العربية وبلاغتها

القرآن الكريم وعلومه، والحديث الشريف، والسيرة النبوية، وسير الأعلام

شبهات وردود، والموضوعات الشائعة

إلى جانب خدمات الوزارة، وتاريخها، وتعريف بالهيئات التابعة لها.

- نحو خطاب ديني رقمي رصين

المنصة الجديدة تمثل واجهة إلكترونية متكاملة تعكس الفكر الأزهري الوسطي، وتقدم نموذجًا حديثًا في إدارة الشأن الديني عبر التكنولوجيا، بما يتماشى مع جهود الدولة في ترسيخ خطاب عقلاني، وفتح آفاق معرفية أمام الأجيال الجديدة بلغة يفهمونها وأدوات يستخدمونها.