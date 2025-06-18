زعيم كوريا الشمالية يؤكد دعم بلاده لروسيا خلال لقائه مع شويغو

أفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية بأن زعيم البلاد كيم جونغ أون أكد لسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو دعم بيونغ يانغ لروسيا.



وجاء في بيان، نشرته الوكالة يوم الثلاثاء، أن كيم جونغ أون "أكد الخيار الثابت والتصميم الصلب لحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على دعم سياسات روسيا لحماية سيادتها ووحدة أراضيها والعدل الدولي من المطامع الإمبريالية لمن يسعون للهيمنة بشكل ثابت وغير مشروط".



وأضاف البيان أن الجانبين أكدا على أهمية المعاهدة حول الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين البلدين وبحثا الخطط للتعاون التي تم الاتفاق عليها على مستوى رئيسي البلدين خلال الأسابيع الماضية.

وتطرقا إلى موضوع مشاركة جنود كوريا الشمالية في عمليات الجيش الروسي في مقاطعة كورسك.

وتبادل الجانبان كذلك الآراء حول الأوضاع الدولية والإقليمية.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارة سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شيوغو لبيونغ يانغ جرت عشية الذكرى السنوية الأولى لتوقيع موسكو وبيونغ يانغ معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.