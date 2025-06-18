قصور الثقافة تفتتح معرض مراسم بني حسن بالهناجر غدا

تشهد قاعة آدم حنين بمركز الهناجر بالأوبرا، في السابعة مساء غد الخميس، انطلاق معرض "ملتقى مراسم بني حسن للرسم والتصوير"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان.

يضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية التي توثق تفاصيل الحياة اليومية في مصر القديمة من خلال الزخارف المعمارية والنباتية، وغيرها من المناظر المرسومة التي تتمتع بها منطقة "مقابر بني حسن"، القوميسير العام الفنان الدكتور شادي أديب سلامة، ويشارك به الفنانون: أحمد عبد الجواد، محمد عارف، دينا صموئيل، هالة خليل، جوزيف الدويري، مروة إسماعيل، محمد وهبة، منى مهيمن، نورا مصطفى، علا أشرف، عمر رأفت، شنودة عصمت، وليد طارق، ولاء أبو العينين، ونيفين ياقوت،

يقام المعرض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وهو نتاج "ملتقى مراسم بني حسن للرسم والتصوير"، الذي أقيم بعروس الصعيد في نوفمبر الماضي، ونفذته الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية، برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد، وفرع ثقافة المنيا.

وتستهدف الهيئة تفعيل أماكن جديدة للمراسم لدعم الحراك الفني بالمحافظات، من خلال اختيار بيئات مصرية متنوعة، وإتاحة الفرصة للفنانين التشكيليين لمعايشة سكان هذه المناطق، وإنتاج أعمال إبداعية أصيلة. ويستمر المعرض حتى 24 يونيو الحالي.