روحاني: مصممون على إبقاء كل الطرق مفتوحة للحفاظ على الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده مصممة على إبقاء كافة الطرق المؤدية إلى الحفاظ على الاتفاق النووي مفتوحة.

وأشاد "روحاني"، اليوم الخميس، باهتمام فرنسا وجهودها الهادفة إلى الحفاظ على الاتفاق النووي، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

واستطرد كذلك أن مضاعفة الحظر الأمريكي ضد إيران يعرقل مسار البقاء في الاتفاق النووي، معقبًا أن هناك بعض الأشخاص داخل الولايات المتحدة لا يرغبون في نجاح الجهود الهادفة إلى الحفاظ على هذا الاتفاق.